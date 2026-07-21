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Propriétées résidentielles à vendre en Tomaszow Mazowiecki, Pologne

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2 propriétés total trouvé
Appartement 1 chambre dans Tomaszow Mazowiecki, Pologne
Appartement 1 chambre
Tomaszow Mazowiecki, Pologne
Nombre de pièces 1
Surface 35 m²
Vous cherchez un appartement qui sera un premier appartement idéal, un endroit confortable p…
$71,115
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Agence
Zaitseva Estates
Langues
Русский, Polski
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Appartement 3 chambres dans Tomaszow Mazowiecki, Pologne
Appartement 3 chambres
Tomaszow Mazowiecki, Pologne
Nombre de pièces 3
Surface 46 m²
A vendre Appartement de 3 pièces de 46 m2, situé au 3ème étage dans un immeuble bien entrete…
$86,919
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