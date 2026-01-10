Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Pologne
  3. Skierniewice
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Skierniewice, Pologne

1 propriété total trouvé
Appartement 3 chambres dans Skierniewice, Pologne
Appartement 3 chambres
Skierniewice, Pologne
Nombre de pièces 3
Surface 90 m²
Court : Appartement d'exception de 90,4 m2
$325,945
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Zaitseva Estates
Langues
Русский, Polski
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Skierniewice, Pologne

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller