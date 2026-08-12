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Voïvodie de Mazovie
24
Voïvodie de Grande-Pologne
7
Varsovie
12
Poznan
3
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4 propriétés total trouvé
Maison 3 chambres dans Varsovie, Pologne
Maison 3 chambres
Varsovie, Pologne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
Nombre d'étages 2
Je vous offre une maison à louer, construite en 2026 et située dans une zone attrayante. C'e…
$2,683
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Maison 4 chambres dans Mierzynek, Pologne
Maison 4 chambres
Mierzynek, Pologne
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 131 m²
Nombre d'étages 2
Maison moderne semi-détachée avec 132 m2 de surface habitable, Wilanów - Zawady. :: Le cas …
$3,709
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Maison 3 chambres dans Mierzynek, Pologne
Maison 3 chambres
Mierzynek, Pologne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 146 m²
Nombre d'étages 1
BREF : Mokotow. Entouré de verdure maison moderne (extreme segment ) d'une superficie de 146…
$4,637
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Maison 5 chambres dans Mierzynek, Pologne
Maison 5 chambres
Mierzynek, Pologne
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 290 m²
Nombre d'étages 2
Une belle maison avec piscine et jardin à louer dans le prestigieux quartier de Wilanów Zawa…
$7,922
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avec Garage
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