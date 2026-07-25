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Loyer mensuel de Maisons en Cracovie, Pologne

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4 propriétés total trouvé
Maison dans Cracovie, Pologne
Maison
Cracovie, Pologne
Surface 160 m²
Je vous invite à lire l'offre de louer une maison sur Widna Street
$658
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Maison dans Cracovie, Pologne
Maison
Cracovie, Pologne
Surface 100 m²
A louer – étage de la maison – idéal pour bureau ou cabinet d'avocats
$1,185
par mois
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Zaitseva Estates
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Maison dans Cracovie, Pologne
Maison
Cracovie, Pologne
Surface 180 m²
Maison privée à louer Kraków Kliny
$1,317
par mois
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Mazur EstateMazur Estate
500sqm*House next to the Wistula river*To be finished*High Standard dans Cracovie, Pologne
500sqm*House next to the Wistula river*To be finished*High Standard
Cracovie, Pologne
Nombre de pièces 10
Chambres 8
Nombre de salles de bains 3
Surface 515 m²
Nombre d'étages 3
We are pleased to present you a unique building designed by Stanisław Deńko, creator and co-…
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