  1. Realting.com
  2. Pologne
  3. Voïvodie de Podlachie
  4. Nouvelles maisons

Maisons neuves en Voïvodie de Podlachie, Pologne

Bialystok County
1
Białystok
1
gmina Choroszcz
1
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Maison de ville Hygge Forest
Maison de ville Hygge Forest
Maison de ville Hygge Forest
Maison de ville Hygge Forest
Maison de ville Hygge Forest
Afficher tout Maison de ville Hygge Forest
Maison de ville Hygge Forest
Klepacze, Pologne
Prix ​​sur demande
Surface 33–100 m²
26 objets immobiliers 26
Hygge Forest est un complexe résidentiel de maisons de ville situé à côté d'une forêt et d'une rivière, à seulement 200 mètres de la zone naturelle. Le projet combine un environnement naturel calme avec une architecture moderne, un parc forestier privé, des aires de loisirs et un accès prati…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
33.3 – 34.1
91,417 – 93,613
Apartment 2 chambres
61.5 – 62.6
119,177 – 132,418
Apartment 4 chambres
73.6 – 99.8
168,645 – 201,454
Développeur
BudinvestNord
Laisser une demande
Maison de ville Hygge Marina
Maison de ville Hygge Marina
Maison de ville Hygge Marina
Maison de ville Hygge Marina
Maison de ville Hygge Marina
Białystok, Pologne
Prix ​​sur demande
Surface 48–75 m²
70 objets immobiliers 70
Hygge Marina est un complexe résidentiel de chambre de 43 maisons toute l'année dans le village de Yantar sur la Vistula Spit en Pologne. Les maisons de 48 à 75 m2 sont situées à seulement 1,5 km de la mer Baltique, chacune avec son propre jardin et terrasse. Le projet combine une architectu…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 3 chambres
48.0 – 64.6
161,486 – 286,880
Apartment 4 chambres
69.9 – 75.0
235,164 – 319,823
Développeur
BudinvestNord
Laisser une demande
Sur la carte
Realting.com
Aller