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Maisons neuves en Bialystok County, Pologne

gmina Choroszcz
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Maison de ville Hygge forest
Maison de ville Hygge forest
Klepacze, Pologne
Prix ​​sur demande
Surface 33–100 m²
26 objets immobiliers 26
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
33.3 – 34.1
91,925 – 94,134
Apartment 2 chambres
61.5 – 62.6
119,839 – 133,155
Apartment 4 chambres
73.6 – 99.8
169,583 – 202,574
Développeur
BudinvestNord
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