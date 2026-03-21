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Immobilier commercial en Marki, Pologne

4 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 132 m² dans Marki, Pologne
Propriété commerciale 132 m²
Marki, Pologne
Nombre de pièces 8
Surface 132 m²
Nombre d'étages 4
Les locaux commerciaux de 131 m2 à Marki sont à vendre. Les locaux spacieux comprennent quat…
$186,590
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Propriété commerciale 268 m² dans Marki, Pologne
Propriété commerciale 268 m²
Marki, Pologne
Nombre de pièces 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 268 m²
Sol 1/2
For sale house, 5 rooms, 268.2 m², Marki. We present an exceptional property with a garden a…
$857,884
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Propriété commerciale 136 m² dans Marki, Pologne
Propriété commerciale 136 m²
Marki, Pologne
Nombre de pièces 1
Surface 136 m²
Nombre d'étages 4
A vendre locaux pour une école maternelle, maternelle ou restauration avec une superficie ut…
$173,990
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Propriété commerciale 1 350 m² dans Marki, Pologne
Propriété commerciale 1 350 m²
Marki, Pologne
Nombre de pièces 1
Surface 1 350 m²
Sol 1
$981,205
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