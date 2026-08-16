  1. Realting.com
  2. Pologne
  3. Konstancin Jeziorna

Nouveaux bâtiments à vendre en Konstancin Jeziorna

;
maisons
1
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Maison de ville Botanica Konstancja
Maison de ville Botanica Konstancja
Maison de ville Botanica Konstancja
Maison de ville Botanica Konstancja
Maison de ville Botanica Konstancja
Afficher tout Maison de ville Botanica Konstancja
Maison de ville Botanica Konstancja
Konstancin Jeziorna, Pologne
depuis
$583,533
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 3
Surface 247 m²
1 objet immobilier 1
Botanica Konstancja est un domaine intime et fermé de maisons unifamiliales de luxe semi-détachées construites selon des normes haut de gamme, situé au 64 rue Wczasowa dans la prestigieuse ville de Konstancin-Jeziorna (à seulement 30 minutes du centre de Varsovie).Développé par Citybud, le p…
Agence
Varem Estate Sp. z o.o.
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Varem Estate Sp. z o.o.
Langues
English, Русский, Polski, Українська
Sur la carte
Realting.com
Aller