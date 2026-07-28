Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Pologne
  3. Chodziez
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Chodziez, Pologne

;
3 propriétés total trouvé
Maison dans Chodziez, Pologne
Maison
Chodziez, Pologne
Surface 258 m²
UNIQUEMENT DANS NOTRE BUREAU – Une maison autonome avec photovoltaïque, climatisation et un …
$224,690
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Zaitseva Estates
Langues
Русский, Polski
Telegram Écrire dans un Telegram
Maison dans Chodziez, Pologne
Maison
Chodziez, Pologne
Surface 106 m²
Maison à vendre – Marche
$235,263
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Zaitseva Estates
Langues
Русский, Polski
Telegram Écrire dans un Telegram
Maison dans Chodziez, Pologne
Maison
Chodziez, Pologne
Surface 210 m²
TAUX DE VENTE – MAISON DANS LA BIBLE BÂTIMENT, COME
$131,380
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Zaitseva Estates
Langues
Русский, Polski
Telegram Écrire dans un Telegram
LDV InvestLDV Invest
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller