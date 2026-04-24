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Nouveaux bâtiments à vendre en Grojec County

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Immeuble Osiedle Gluchow III
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Immeuble Osiedle Gluchow III
Gluchow, Pologne
depuis
$105,721
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 1
Surface 50–53 m²
2 objets immobiliers 2
Pour en savoir plus: www.osiedlegluchow.plNous offrons quatre types d'appartements.49.70 m2 appartement avec jardin, 3 pièces47.89 m2 appartement (plus environ. 15 m2 grenier), 3 chambres37.20 m2 appartement avec jardin, 2 pièces41.97 m2 appartement (plus environ. 15 m2 grenier), 2 chambresC…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
53.0
104,829
Apartment 2 chambres
49.7
129,105
Agence
James House
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