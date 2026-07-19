Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Pologne
  3. gmina Zytno
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en gmina Zytno, Pologne

;
2 propriétés total trouvé
Appartement dans Magdalenki, Pologne
Appartement
Magdalenki, Pologne
Surface 58 000 m²
A vendre, un complexe de deux parcelles agricoles d'une superficie totale de 5800 ha couvert…
$305,823
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Zaitseva Estates
Langues
Русский, Polski
Telegram Écrire dans un Telegram
Maison dans Magdalenki, Pologne
Maison
Magdalenki, Pologne
Surface 204 m²
A vendre, une maison de plain-pied avec un grand terrain dans la ville de Magdalenaki, la mu…
$290,181
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Zaitseva Estates
Langues
Русский, Polski
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en gmina Zytno, Pologne

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller