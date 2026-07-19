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Maisons à vendre en gmina Ujscie, Pologne

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1 propriété total trouvé
Maison dans Byszki, Pologne
Maison
Byszki, Pologne
Surface 317 m²
A vendre une maison spacieuse – idéale pour la famille ou pour l'investissement!
$229,367
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Agence
Zaitseva Estates
Langues
Русский, Polski
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Caractéristiques des propriétés en gmina Ujscie, Pologne

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