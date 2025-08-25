Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Propriétées résidentielles à vendre en gmina Ujscie, Pologne

1 propriété total trouvé
Appartement dans Nowa Wies Ujska, Pologne
Appartement
Nowa Wies Ujska, Pologne
Surface 145 m²
Nous vous proposons à la vente un jumeau moderne dans un état brut ouvert, situé dans un qua…
$96,088
Agence
Etalon Estate Group
Langues
English, Русский, Polski, Українська
