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Propriétées résidentielles à vendre en gmina Sulmierzyce, Pologne

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2 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Sulmierzyce, Pologne
Appartement 2 chambres
Sulmierzyce, Pologne
Nombre de pièces 2
Surface 37 m²
Nous vous présentons l'offre d'une propriété d'une superficie de 36,71 m2, située au rez-de-…
$68,588
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Zaitseva Estates
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Русский, Polski
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Appartement 2 chambres dans Sulmierzyce, Pologne
Appartement 2 chambres
Sulmierzyce, Pologne
Nombre de pièces 2
Surface 36 m²
A vendre un appartement unique et complet de 35,54 m2, situé sur la rue Paderewskiego à Łódш…
$91,483
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