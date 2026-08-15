Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Pologne
  3. gmina Sroda Wielkopolska
  4. Commercial

Immobilier commercial en gmina Sroda Wielkopolska, Pologne

;
1 propriété total trouvé
Propriété commerciale 640 m² dans Sroda Wielkopolska, Pologne
Propriété commerciale 640 m²
Sroda Wielkopolska, Pologne
Surface 640 m²
RESIDENCE AVEC L'EAU PRIVÉE ET LES TARS – COMFORT DE LA VIE DANS LE CENTRE DE VILLE
$1,04M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Zaitseva Estates
Langues
Русский, Polski
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller