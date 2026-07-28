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Maisons à vendre en gmina Poddebice, Pologne

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1 propriété total trouvé
Maison dans Tarnowa, Pologne
Maison
Tarnowa, Pologne
Surface 247 m²
DANS LA LOCALISATION MONDIALE
$334,373
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Agence
Zaitseva Estates
Langues
Русский, Polski
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Caractéristiques des propriétés en gmina Poddebice, Pologne

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