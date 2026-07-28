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Propriétées résidentielles à vendre en gmina Poddebice, Pologne

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Appartement dans Kobylniki, Pologne
Appartement
Kobylniki, Pologne
Surface 600 m²
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 600 m2 – FEMMES DE GM. A vendre un site de construction attrayant…
$55,027
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Agence
Zaitseva Estates
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Русский, Polski
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Maison dans Tarnowa, Pologne
Maison
Tarnowa, Pologne
Surface 247 m²
DANS LA LOCALISATION MONDIALE
$334,373
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