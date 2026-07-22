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Immobilier commercial en gmina Pobiedziska, Pologne

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2 propriétés total trouvé
Propriété commerciale 49 m² dans Kocialkowa Gorka, Pologne
Propriété commerciale 49 m²
Kocialkowa Gorka, Pologne
Nombre de pièces 2
Surface 49 m²
Je recommande un appartement abordable, dans un quartier calme, vous donnant la possibilité …
$78,772
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Zaitseva Estates
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Русский, Polski
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Boutique 597 m² dans Biskupice, Pologne
Boutique 597 m²
Biskupice, Pologne
Surface 597 m²
Nous vous invitons à vous familiariser avec l'offre de vente de biens immobiliers commerciau…
$887,837
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