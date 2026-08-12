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Propriétées résidentielles à vendre en gmina Plonsk, Pologne

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1 propriété total trouvé
Maison 4 chambres dans Szeromin, Pologne
Maison 4 chambres
Szeromin, Pologne
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 330 m²
Sol 1/2
UNIQUE PREMIUM LOG RESIDENCE: 330 m2 RÉSIDENCE PRIVÉE POUR ceux qui attendent plus qu'une ma…
$721,646
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