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Propriétées résidentielles à vendre en gmina Piotrkow Kujawski, Pologne

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1 propriété total trouvé
Maison dans Polajewo, Pologne
Maison
Polajewo, Pologne
Surface 100 m²
Maison en brique rouge – dans le village, avec jardin – Polajewo, rue Winiaire
$55,370
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Agence
Zaitseva Estates
Langues
Русский, Polski
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Caractéristiques des propriétés en gmina Piotrkow Kujawski, Pologne

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