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Chalets avec terrasse à vendre en gmina Ostroda, Pologne

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1 propriété total trouvé
Chalet 10 chambres dans Katno, Pologne
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Chalet 10 chambres
Katno, Pologne
Nombre de pièces 15
Chambres 10
Nombre de salles de bains 5
Surface 345 m²
Nombre d'étages 2
Unique Lakeside Estate à vendre à MasuriaJe suis heureux de présenter à la vente un domaine …
$1,72M
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Agence
Warmia Brokers
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Caractéristiques des propriétés en gmina Ostroda, Pologne

avec Garage
avec Jardin
avec Vue du lac
Bon marché
Luxe
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