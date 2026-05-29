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Hôtels à vendre en gmina Nidzica, Pologne

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1 propriété total trouvé
Hôtel 1 370 m² dans Litwinki, Pologne
Hôtel 1 370 m²
Litwinki, Pologne
Surface 1 370 m²
Nombre d'étages 2
A vendre: Le complexe de villégiature unique situé à Nibork, avec le numéro 1, dans la munic…
$2,30M
T.V.A.
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Warmia Brokers
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