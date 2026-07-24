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Propriétées résidentielles à vendre en gmina Krosniewice, Pologne

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Appartement dans Jankowice, Pologne
Appartement
Jankowice, Pologne
Surface 55 741 m²
Je suis heureux de vous présenter une propriété foncière unique située à Jankowice, rue Ogro…
$1,76M
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Agence
Zaitseva Estates
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Русский, Polski
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