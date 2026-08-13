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Propriétées résidentielles à vendre en gmina Kramsk, Pologne

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1 propriété total trouvé
Appartement 3 chambres dans Wola Podlezna, Pologne
Appartement 3 chambres
Wola Podlezna, Pologne
Nombre de pièces 3
Surface 68 m²
A vendre appartement confortable 68 m2 avec terrasse – Podleшna Wola (Gmina Kramsk)
$142,183
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Agence
Zaitseva Estates
Langues
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