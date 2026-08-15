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Maisons avec jardin à vendre en gmina Konstancin Jeziorna, Pologne

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Konstancin Jeziorna
4
1 propriété total trouvé
Maison 3 chambres dans Konstancin Jeziorna, Pologne
Maison 3 chambres
Konstancin Jeziorna, Pologne
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 247 m²
Nombre d'étages 3
Nous vous présentons une spacieuse maison semi-détachée (unité 12.1C15) d'une superficie tot…
$655,806
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Agence
Varem Estate Sp. z o.o.
Langues
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Caractéristiques des propriétés en gmina Konstancin Jeziorna, Pologne

avec Garage
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
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