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Maisons avec garage à vendre en gmina Konstancin Jeziorna, Pologne

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Konstancin Jeziorna
3
1 propriété total trouvé
Maison 7 chambres dans Konstancin Jeziorna, Pologne
Maison 7 chambres
Konstancin Jeziorna, Pologne
Nombre de pièces 9
Chambres 7
Nombre de salles de bains 4
Surface 343 m²
Nombre d'étages 2
Gaia Park Housing Estate – un endroit où la nature donne le rythme. Konstancin-Jeziorna est…
$1,07M
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Caractéristiques des propriétés en gmina Konstancin Jeziorna, Pologne

avec Vue sur la montagne
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Luxe
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