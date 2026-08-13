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Propriétées résidentielles à vendre en gmina Kolno, Pologne

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Appartement dans Pachuczyn, Pologne
Appartement
Pachuczyn, Pologne
Surface 220 m²
Maison en brique rouge dans le village – avec jardin – village Czernice, gm. Arbre
$34,875
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Agence
Zaitseva Estates
Langues
Русский, Polski
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Caractéristiques des propriétés en gmina Kolno, Pologne

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