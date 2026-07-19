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Propriétées résidentielles à vendre en gmina Granowo, Pologne

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1 propriété total trouvé
Appartement dans Niemierzyce, Pologne
Appartement
Niemierzyce, Pologne
Surface 52 105 m²
NIEMIERZYCE - STRATÉGICZNA DZIAÖKA INWESTYCYJNA 5,21 HA
$1,65M
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Agence
Zaitseva Estates
Langues
Русский, Polski
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