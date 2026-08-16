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Propriétées résidentielles à vendre en gmina Drawsko, Pologne

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1 propriété total trouvé
Maison dans Kwiejce Nowe, Pologne
Maison
Kwiejce Nowe, Pologne
Surface 13 067 m²
Un terrain exceptionnel avec une superficie de plus de 1,3 hectares avec une maison en bois …
$158,457
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Agence
Zaitseva Estates
Langues
Русский, Polski
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Caractéristiques des propriétés en gmina Drawsko, Pologne

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