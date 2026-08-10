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Immobilier commercial en gmina Dopiewo, Pologne

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1 propriété total trouvé
Propriété commerciale 79 m² dans Dabrowka, Pologne
Propriété commerciale 79 m²
Dabrowka, Pologne
Nombre de pièces 3
Surface 79 m²
Pour la vente d'un appartement inoccupé de deux étages de 79.01 m2, avec un garage d'environ…
$220,716
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Agence
Zaitseva Estates
Langues
Русский, Polski
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