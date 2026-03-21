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Propriétées résidentielles à vendre en gmina Choroszcz, Pologne

appartements
26
26 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Klepacze, Pologne
Appartement 2 chambres
Klepacze, Pologne
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 63 m²
Sol 1/1
$122,197
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Appartement 4 chambres dans Klepacze, Pologne
Appartement 4 chambres
Klepacze, Pologne
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
Sol 1/1
$175,872
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Appartement 4 chambres dans Klepacze, Pologne
Appartement 4 chambres
Klepacze, Pologne
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 96 m²
Sol 1/1
$182,948
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AuraAura
Appartement 4 chambres dans Klepacze, Pologne
Appartement 4 chambres
Klepacze, Pologne
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 96 m²
Sol 1/1
$169,881
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Appartement 2 chambres dans Klepacze, Pologne
Appartement 2 chambres
Klepacze, Pologne
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 63 m²
Sol 1/1
$122,197
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Appartement 4 chambres dans Klepacze, Pologne
Appartement 4 chambres
Klepacze, Pologne
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
Sol 1/1
$175,872
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Melrose VillasMelrose Villas
Appartement 4 chambres dans Klepacze, Pologne
Appartement 4 chambres
Klepacze, Pologne
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 96 m²
Sol 1/1
$182,948
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Appartement 4 chambres dans Klepacze, Pologne
Appartement 4 chambres
Klepacze, Pologne
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
Sol 1/1
$175,872
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Appartement 4 chambres dans Klepacze, Pologne
Appartement 4 chambres
Klepacze, Pologne
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 74 m²
Sol 1/1
$176,225
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Appartement 4 chambres dans Klepacze, Pologne
Appartement 4 chambres
Klepacze, Pologne
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 74 m²
Sol 1/1
$176,225
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Appartement 1 chambre dans Klepacze, Pologne
Appartement 1 chambre
Klepacze, Pologne
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 33 m²
Sol 1/1
$92,087
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Appartement 4 chambres dans Klepacze, Pologne
Appartement 4 chambres
Klepacze, Pologne
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
Sol 1/1
$175,872
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Appartement 4 chambres dans Klepacze, Pologne
Appartement 4 chambres
Klepacze, Pologne
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 96 m²
Sol 1/1
$169,881
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Appartement 4 chambres
Klepacze, Pologne
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
Sol 1/1
$175,872
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Appartement 4 chambres
Klepacze, Pologne
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 96 m²
Sol 1/1
$169,881
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Appartement 1 chambre dans Klepacze, Pologne
Appartement 1 chambre
Klepacze, Pologne
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 34 m²
Sol 1/1
$94,299
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Appartement 2 chambres dans Klepacze, Pologne
Appartement 2 chambres
Klepacze, Pologne
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 62 m²
Sol 1/1
$133,389
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Appartement 1 chambre dans Klepacze, Pologne
Appartement 1 chambre
Klepacze, Pologne
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 34 m²
Sol 1/1
$94,299
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Appartement 2 chambres dans Klepacze, Pologne
Appartement 2 chambres
Klepacze, Pologne
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 62 m²
Sol 1/1
$120,050
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Appartement 1 chambre dans Klepacze, Pologne
Appartement 1 chambre
Klepacze, Pologne
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 34 m²
Sol 1/1
$94,299
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Appartement 4 chambres dans Klepacze, Pologne
Appartement 4 chambres
Klepacze, Pologne
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
Sol 1/1
$202,930
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Appartement 4 chambres dans Klepacze, Pologne
Appartement 4 chambres
Klepacze, Pologne
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
Sol 1/1
$202,930
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Appartement 4 chambres dans Klepacze, Pologne
Appartement 4 chambres
Klepacze, Pologne
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 96 m²
Sol 1/1
$169,881
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Appartement 4 chambres dans Klepacze, Pologne
Appartement 4 chambres
Klepacze, Pologne
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 74 m²
Sol 1/1
$176,225
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Appartement 2 chambres dans Klepacze, Pologne
Appartement 2 chambres
Klepacze, Pologne
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 63 m²
Sol 1/1
$122,197
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Appartement 4 chambres dans Klepacze, Pologne
Appartement 4 chambres
Klepacze, Pologne
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 96 m²
Sol 1/1
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Caractéristiques des propriétés en gmina Choroszcz, Pologne

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