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Immobilier commercial en gmina Chelmza, Pologne

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1 propriété total trouvé
Propriété commerciale 42 m² dans Gluchowo, Pologne
Propriété commerciale 42 m²
Gluchowo, Pologne
Nombre de pièces 2
Surface 42 m²
Appartement avec garage et jardin – Sourds/Champins prêts pour votre propre arrangement!
$79,100
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Agence
Zaitseva Estates
Langues
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