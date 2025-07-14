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Complexe résidentiel Salalah Resort

Salalah, Oman
depuis
$149,800
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ID: 39757
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 09/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Oman
  • État
    Dhofar
  • Ville
    Salalah
  • Adresse
    Duqm Hasik Salalah Road, 17

À propos du complexe

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Une communauté côtière entièrement intégrée située à Hawana Salalah, Oman. Situé directement sur la mer d'Arabie et l'océan Indien, ce développement exclusif représente la côte la plus verte du Moyen-Orient et offre un style de vie de luxe inégalé.

Conçu pour ceux qui exigent l'extraordinaire complexe dispose de partenariats résidentiels exclusifs avec des marques de renommée mondiale, dont Jacob & Co, Elie Saab, Luxury Living Group, Trussardi, Bentley Home, Kadar, John Richmond et Gianfranco Ferre Home.

Chaque propriété ici est livrée entièrement meublée. Vous serez entouré par la qualité, comme chaque résidence caractéristiques:

  • Finitions en pierre naturelle et textures riches.
  • Mobilier design et éclairage fabriqués en Italie.
  • Équipement et appareils de cuisine haut de gamme.
  • Linge de maison haut de gamme et vaisselle.

Nous offrons des maisons pour tous les modes de vie, allant des studios à Mansion Villas.

  • Déclaration d'intérêt : 15 000 $
  • Studios : à partir de 149 800 $
  • Appartements 1 chambre: à partir de 299 500 $
  • 2-Chambre Appartements: À partir de 490 000
  • Aussi disponible: Maisons de ville, Villas, Richmond Residences et Trussardi Residences.

Conçu comme le resort que vous n'avez jamais à partir, l'eau n'est jamais loin. Les résidents ont accès à:

  • Une plage privée pour nager le matin, bronzer ou se promener tranquillement le long du rivage.
  • Une superbe piscine centrale et des canaux d'eau tranquilles.
  • Un Beach Club exclusif et Gym entièrement équipé.
  • Un centre de bien-être médical et spa dédié offrant des diagnostics, des bilans de bien-être et des installations de récupération.
  • Un hôtel Five-Star 130 clés pour des repas raffinés, des événements privés et des journées de détente dans la piscine.
  • Espaces de jeux, sentiers de randonnée et options de vente au détail et de loisirs adaptés aux familles.

L'excellent emplacement!

  1. Situé à seulement 30 minutes de l'aéroport international de Salalah.
  2. Situé dans une destination touristique à longueur d'année connue pour son climat côtier chaud, ses paysages luxuriants et ses cascades saisonnières.
  3. Très accessible, avec des liaisons directes via 15 compagnies aériennes et 17 destinations.
  4. Salalah accueille plus d'un million de visiteurs chaque année, avec un séjour moyen de 5,6 nuits.

Potentiel exceptionnel d'investissement à long terme

  • 100% Propriété libre pour les acheteurs étrangers.
  • Les acheteurs sont admissibles à un visa de résidence renouvelable de deux ans.
  • Bénéficiez d'un environnement fiscal peu favorable sans impôt sur les successions.
  • Profitez de l'attrait touristique tout au long de l'année, y compris la saison kharef très populaire.
  • Capitaliser sur la croissance annuelle des prix résidentiels à deux chiffres.
  • La croissance à long terme est fortement soutenue par l'initiative Oman Vision 2040.

Régime de paiement flexible 50/50

Sécurisez votre propriété avant la remise Q4 2028 avec une structure de paiement très attrayante:

  1. 10% sur réservation.
  2. 10% sur SPA (45 jours après la réservation).
  3. 5% Six mois après la réservation.
  4. 5% Douze mois après la réservation.
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  6. 10% Vingt-quatre mois après la réservation.
  7. 50% à la remise.

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Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Monolithique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    4

Localisation sur la carte

Salalah, Oman
Alimentation et boissons

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