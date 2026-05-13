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Piscine Studios à vendre en Yenibogazici Belediyesi, Chypre du Nord

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1 propriété total trouvé
Studio 1 chambre dans Agios Sergios, Chypre du Nord
Studio 1 chambre
Agios Sergios, Chypre du Nord
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 88 m²
Sol 1/2
Studio lumineux avec terrasse privée — Orchard, Yeniboğaziçi 🌿🌊Un studio confortable et lumi…
$106,708
T.V.A.
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THE HUB PROPERTY LTD
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Caractéristiques des propriétés en Yenibogazici Belediyesi, Chypre du Nord

avec Terrasse
Bon marché
Luxe
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