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Mountain View Studios à vendre en Tatlisu Belediyesi, Chypre du Nord

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1 propriété total trouvé
Studio 1 chambre dans Akanthou, Chypre du Nord
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Studio 1 chambre
Akanthou, Chypre du Nord
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
RÉSIDENCE DE PRESTIGE ET INVESTISSEMENT AVEC UN CONCEPT HÔTELIER Situé à Küçük Erenköy (c…
$176,563
T.V.A.
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Caractéristiques des propriétés en Tatlisu Belediyesi, Chypre du Nord

avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la mer
avec Piscine
avec Terrain de golf
Bon marché
Luxe
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