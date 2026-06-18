Complexe résidentiel Infinity - Dedeman Suits & Residences

Luxury et haut rendement en front de mer Possibilité : 65 % Terminé, décembre 2027
Bienvenue à Infinity Dedeman Suites & Residences, une destination de choix en bord de mer dans la région de Gaziveren, au nord de Chypre. Ce projet allie l'architecture moderne et la vie éco-consciente, offrant aux résidents un style de vie inégalé où le bleu de la Méditerranée rencontre des paysages verdoyants. Géré par Dedeman Hotels & Resorts International de renommée mondiale, ce développement est conçu pour ceux qui recherchent à la fois une maison sophistiquée et un investissement de haute performance.
Le projet progresse rapidement, 65 % de la construction étant déjà achevée. Cela fournit un calendrier sûr et visible pour les investisseurs et les futurs résidents. Le transfert officiel est prévu pour décembre 2027, ce qui permettra une planification stratégique tant pour l'usage personnel que pour les opérations de location.
Options polyvalentes et tarification Nous offrons un portefeuille varié de 190 résidences pour 12 types d'appartements différents.
Principaux avantages en matière d'investissement
Services de classe mondiale Les résidents bénéficient d'un accès exclusif à:
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