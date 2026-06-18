Complexe résidentiel Infinity - Dedeman Suits & Residences

Luxury et haut rendement en front de mer Possibilité : 65 % Terminé, décembre 2027

Bienvenue à Infinity Dedeman Suites & Residences, une destination de choix en bord de mer dans la région de Gaziveren, au nord de Chypre. Ce projet allie l'architecture moderne et la vie éco-consciente, offrant aux résidents un style de vie inégalé où le bleu de la Méditerranée rencontre des paysages verdoyants. Géré par Dedeman Hotels & Resorts International de renommée mondiale, ce développement est conçu pour ceux qui recherchent à la fois une maison sophistiquée et un investissement de haute performance.

Le projet progresse rapidement, 65 % de la construction étant déjà achevée. Cela fournit un calendrier sûr et visible pour les investisseurs et les futurs résidents. Le transfert officiel est prévu pour décembre 2027, ce qui permettra une planification stratégique tant pour l'usage personnel que pour les opérations de location.

Options polyvalentes et tarification Nous offrons un portefeuille varié de 190 résidences pour 12 types d'appartements différents.

Prix de départ : Le prix indiqué est pour une unité 1+0 (Studio) de 30 m2.

Configurations disponibles : Nos options vont des studios compacts 1+0 aux appartements spacieux 1+1, 2+1 et 3+1 de luxe. Les prix varient selon le type d'unité, la taille et la vue, assurant une option appropriée pour chaque profil d'investisseur.

Principaux avantages en matière d'investissement

Gestion professionnelle : Une garantie d'exploitation de 10 ans par Dedeman Hotels & Resorts International.

Modèle de revenu passif : Les propriétaires bénéficient d'un modèle transparent de partage du revenu locatif de 75 % / 25 %.

Hauts retours : Le rendement annuel de location prévu en devises étrangères est de 6 à 10 %, soutenu par plus de 70 plateformes de location internationales (Booking.com, Expedia, Agoda, etc.).

Sécurité juridique: garantie par un titre turc (Türk Koçanlı), offrant le plus haut niveau de protection de propriété.

Services de classe mondiale Les résidents bénéficient d'un accès exclusif à:

Toit Infinity Piscines sur chaque bloc avec vue panoramique sur la mer et les étoiles.

Un centre de bien-être et de santé complet comprenant des cliniques anti-âge, des programmes de désintoxication et du yoga.

Plages privées entretenues, piscines extérieures/intérieures chauffées et une marina privée pour les sports nautiques.

Sécurisez votre place dans le plus prestigieux développement en bord de mer de Chypre. Contactez-moi pour les tarifs détaillés pour les unités 1+1, 2+1 et 3+1 et pour organiser une visite privée.