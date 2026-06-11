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Complexe résidentiel Sunrise

Agios Sergios, Chypre du Nord
depuis
$427,856
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* Le prix est à titre indicatif
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ID: 38022
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 11/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Chypre du Nord
  • Région
    Gazimağusa District
  • Ville
    Yenibogazici Belediyesi
  • Village
    Agios Sergios

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    2

Éléments extérieurs

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine

En plus

  • La maison est terminée
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

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Sunrise est une villa résidentielle moderne située dans la zone hautement désirable de Yeni Boğaziçi, l'une des communautés côtières les plus attrayantes de Chypre-Nord.

Connu pour son atmosphère paisible, ses plages méditerranéennes dorées et son environnement historique riche, Yeni Boğaziçi offre un équilibre parfait entre une vie détendue et un accès pratique aux commodités quotidiennes.

---

📍 Lieu

Sunrise est situé au cœur de Yeni Boğaziçi, à proximité de certaines des plus belles plages de l'île et des monuments historiques.

Points saillants de l'emplacement :

🏖 A seulement 1,5 km du littoral méditerranéen
🌊 Idéal pour la natation, le bain de soleil et les sports nautiques
🏛 Proche de la ville antique de Salamis et du monastère de St. Barnabas
🏫 Près des écoles, des commerces et des commodités quotidiennes
🚗 Accès facile à Famagusta et à d'autres parties de l'île

---

🏡 À propos du projet

Le développement couvre plus de 10 000 m2 et se compose de villas modernes conçues pour une vie familiale confortable et des vacances.

Première phase :

🏘 20 villas jumelées
🏡 4 villas individuelles

Deuxième phase :

🏡 5 villas indépendantes modernes

Le projet combine l'architecture contemporaine, les aménagements fonctionnels et les espaces de vie extérieurs spacieux.

---

🌴 Installations et équipements

Les résidents bénéficient d'un éventail d'installations de style de vie :

🏊 Grande piscine extérieure (20m × 10m)
🎠 Aire de jeux pour enfants
🔥 Espace barbecue privé pour chaque villa
🌿 Jardins paysagers et espaces communautaires

Le développement est conçu pour offrir un environnement décontracté et familial.

---

✨ Avantages du projet

✔ Designs de villa modernes
✔ Zone de développement spacieuse
✔ Communauté à faible densité
✔ Proche de la mer et des plages
✔ Situation résidentielle tranquille
✔ Excellent mode de vie et potentiel d'investissement

💰 Possibilités d'investissement

Avec son emplacement privilégié, un nombre limité de villas et une demande croissante pour des maisons de qualité à Yeni Boğaziçi, Sunrise offre une excellente opportunité pour les propriétaires et les investisseurs.

Sunrise combine la nature, la vie méditerranéenne et le confort moderne dans l'un des endroits les plus recherchés de Chypre-Nord.

Propriétés dans le complexe
Type
Surface, m²
Prix ​​par m², USD
Coût de la propriété, USD
Appartements Villa
Surface, m² 155.0
Prix ​​par m², USD 2,760
Prix ​​de l'appartement, USD 427,856

Localisation sur la carte

Agios Sergios, Chypre du Nord

Calculateur d'hypothèque

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Coût de la propriété
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