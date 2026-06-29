Quartier résidentiel Palma Dzhumeyra

Palm Jumeirah est un complexe résidentiel moderne situé dans un coin pittoresque de Chypre-Nord. Lieu: Boaz.A vendre il y a des studios et appartements 1 + 1, appartements 2 + 1.Situé à 100-200 m de la plage de sable avec une infrastructure équipée, entrée douce sur l'eau et le rivage de sable.Le complexe d'appartements offre une vue imprenable sur la mer et les montagnes.Le complexe se compose de 7 maisons. Appartement entièrement équipé entouré de jardins et piscines et places de parking gratuites.Une grande attention est accordée au design chic de la piscine et du paysage, qui forment la forme d'un palmier géant, qui est la marque de ce complexe ! Puisque le complexe Palm Jumeirah est situé à proximité du complexe Laguna et c'est les complexes d'un promoteur, les résidents et les invités du complexe peuvent utiliser les infrastructures des deux complexes sans restrictions, c'est une salle de gym moderne, un restaurant, un parc aquatique, ainsi que toutes les autres zones sociales.État de préparation du complexe - Juillet 2025.. Plan de paiement1000 CU - dépôt 30% - premier paiement 70% - jusqu'à 84 mois. versements sans intérêts2 OPTION 75 % - premier versement 75 % Remise en argent 6 % jusqu'à ce qu'il soit prêt (2025) 2,5 ans sur le montant payé (payé ou remboursé) 25 % - sur la disponibilité de l'appartement supplément du coût Et loyer garanti pour 3 ans à 8% par an /3 OPTION 40% - premier versement 20% d'acompte sans % jusqu'à disponibilité (2025) 2,5 ans 24% - transféré au promoteur pendant trois ans en location le client ne paie rien / le promoteur rembourse de façon indépendante de la location 16% du montant restant sans acomptes sur un an (12 mois) /Appartements sont loués avec la réparation clé en main: - salle de bains avec plomberie et tous les accessoires - cuisine intégrée (sans machines) - système de climatisation - carrelage, stratifié, portes intérieures - murs peints.