Complexe résidentiel ISATIS HILLSIDE

Sur le complexe

HILLSIDE by ISATIS — Complexe résidentiel Boutique à quelques minutes de la mer

Plongez dans l'essence de l'hôtel boutique vivant au milieu de l'ambiance côtière sereine de notre projet de luxe en bord de mer. Que vous vous amusiez sous le soleil près de la piscine, que vous vous aventuriez dans la jungle verdoyante ou que vous savouriez nos équipements de luxe, chaque instant promet un voyage inoubliable.



A seulement 500 mètres des plages ensoleillées de la Méditerranée



Ici, vous obtenez le meilleur des deux mondes — une retraite paisible et privée qui vous garde à quelques instants de tout ce dont vous avez besoin.



Concept du projet

HILLSIDE est un complexe résidentiel de boutique exclusif, qui abrite seulement 102 appartements soigneusement conçus, chacun étant bien placé pour offrir une vue imprenable sur la mer depuis votre salon.

Le HILLSIDE offre deux types d'appartements différents dans un immeuble de deux étages:

• Studio

• Une chambre à coucher

Chaque résidence de HILLSIDE est achevée au plus haut niveau, mélangeant design contemporain et matériaux haut de gamme pour créer une expérience de vie côtière exceptionnelle.

Équipements

HILLSIDE a été soigneusement conçu pour offrir aux résidents une gamme raffinée et complète d'équipements, conçus pour élever la vie quotidienne

Diverses piscines intérieures/extérieures

Sauna

Gymnase

Café

Aire de jeux pour enfants

Réception



Plan de paiement

Comme le projet est en construction, une option de paiement flexible est disponible:

40 % d'acompte

30% de versements sans intérêt pendant 12 mois jusqu'au transfert des clés

30% de versements sans intérêt pendant 12 mois après le transfert des clés