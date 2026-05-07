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Complexe résidentiel ISATIS HILLSIDE

Akanthou, Chypre du Nord
depuis
$150,875
T.V.A.
depuis
$2,694/m²
;
14 1
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ID: 36529
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 07/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Chypre du Nord
  • Région
    Gazimağusa District
  • Ville
    Tatlisu Belediyesi
  • Village
    Akanthou
  • Adresse
    Kibris Gardens Yolu

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • Classe
    Classe
    Classe premium
  • Type de nouvelle construction de bâtiment
    Type de nouvelle construction de bâtiment
    Brique
  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    2

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée

En plus

  • Société de gestion

À propos du complexe

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Sur le complexe

HILLSIDE by ISATIS — Complexe résidentiel Boutique à quelques minutes de la mer

Plongez dans l'essence de l'hôtel boutique vivant au milieu de l'ambiance côtière sereine de notre projet de luxe en bord de mer. Que vous vous amusiez sous le soleil près de la piscine, que vous vous aventuriez dans la jungle verdoyante ou que vous savouriez nos équipements de luxe, chaque instant promet un voyage inoubliable.

A seulement 500 mètres des plages ensoleillées de la Méditerranée

Ici, vous obtenez le meilleur des deux mondes — une retraite paisible et privée qui vous garde à quelques instants de tout ce dont vous avez besoin.

Concept du projet

HILLSIDE est un complexe résidentiel de boutique exclusif, qui abrite seulement 102 appartements soigneusement conçus, chacun étant bien placé pour offrir une vue imprenable sur la mer depuis votre salon.

Le HILLSIDE offre deux types d'appartements différents dans un immeuble de deux étages:

• Studio
• Une chambre à coucher

Chaque résidence de HILLSIDE est achevée au plus haut niveau, mélangeant design contemporain et matériaux haut de gamme pour créer une expérience de vie côtière exceptionnelle.

Équipements

HILLSIDE a été soigneusement conçu pour offrir aux résidents une gamme raffinée et complète d'équipements, conçus pour élever la vie quotidienne

Diverses piscines intérieures/extérieures
Sauna
Gymnase
Café
Aire de jeux pour enfants
Réception

Plan de paiement

Comme le projet est en construction, une option de paiement flexible est disponible:

40 % d'acompte
30% de versements sans intérêt pendant 12 mois jusqu'au transfert des clés
30% de versements sans intérêt pendant 12 mois après le transfert des clés

Localisation sur la carte

Akanthou, Chypre du Nord

Revue vidéo de complexe résidentiel ISATIS HILLSIDE

Calculateur d'hypothèque

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Coût de la propriété
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