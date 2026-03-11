Complexe résidentiel Selaron Residence

Résidence Selaron — la vie côtière moderne à Long Beach 🌊
La Résidence Selaron est une résidence élégante située dans le quartier populaire de Long Beach à Famagusta, l'une des destinations côtières les plus attrayantes de Chypre-Nord.
Le projet allie architecture moderne, style de vie de la station balnéaire et un emplacement privilégié, ce qui le rend parfait à la fois pour la vie et l'investissement.
📍 500 mètres de la plage de sable
🌳 A 50 mètres de la forêt de Long Beach
🚗 accès facile aux routes principales et aux infrastructures urbaines
Le complexe comprend 48 résidences joliment conçues, dont:
• studios
• Appartements de 1 chambre et 2 chambres
• résidences exclusives de style loft avec terrasses privées
Chaque appartement est conçu pour maximiser l'espace, le confort et une vue imprenable sur la mer Méditerranée.
---
✨ Résidences exclusives de style loft
L'un des points forts du projet est ses appartements loft triplex.
À l'intérieur de chaque loft, un escalier saisissant mène directement à une terrasse privée sur le toit, créant un espace parfait pour la détente et le divertissement.
🌅 vue imprenable sur la mer
🌿 oasis privée sur le toit
🍽 idéal pour les repas en plein air ou barbecue
☀ endroit idéal pour profiter des couchers de soleil méditerranéens
Ces résidences allient magnifiquement confort intérieur et vie extérieure.
---
🏝 Équipements
Selaron Residence offre une gamme complète d'installations conçues pour un style de vie confortable:
🛡 communauté fermée avec sécurité 24/7
🏊 piscine extérieure
🏊 piscine intérieure
Centre spa
🏋️ Salle de sport
🍽 cafés et restaurants
👶 aire de jeux pour enfants
🎠 Club pour enfants
🏊 Piscines pour enfants
🚗 parking
🔧 Services d'entretien sur place
🏖 navette de plage
🌿 chemins de randonnée
---
🏡 Types de biens
Studios au rez-de-chaussée
Superficie brute totale: 57 m2
Superficie couverte: 36 m2
Espace libre: 18 m2
Rez-de-chaussée 1-Chambres Appartements
Superficie brute totale: 99 m2
Surface couverte: 58 m2
Espace libre: 35 m2
Rez-de-chaussée 2 chambres Appartements
Superficie brute totale: 110 m2
Superficie couverte: 73 m2
Espace ouvert: 25 m2
Appartements 1 chambre Loft
Superficie brute totale: 101 m2
Surface couverte: 68 m2
Terrasse sur le toit: 30 m2
Appartements 2 chambres Loft
Superficie brute totale : 163 m2
Surface couverte: 106 m2
Balcon: 8 m2
Terrasse sur le toit: 42 m2
Appartements 2 chambres Premium Loft
Superficie brute totale : 197 m2
Surface couverte: 132 m2
Terrasse sur le toit: 65 m2
Appartements 3 chambres Loft
Superficie brute totale: 225 m2
Surface couverte: 125 m2
Balcon: 20 m2
Terrasse sur le toit: 66 m2
---
La Résidence Selaron offre une combinaison parfaite de design moderne, de style de vie méditerranéen et d'une situation côtière privilégiée, créant une expérience de vie exceptionnelle au bord de la mer ☀️🌊