Complexe résidentiel Selaron Residence

ID: 26707
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Chypre du Nord
  • Région
    Gazimağusa District
  • Ville
    Yenibogazici Belediyesi
  • Village
    Agios Sergios

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    2

Détails intérieurs

Caractéristiques du système de sécurité:

  • Sécurité

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym
  • Zone clôturée

En plus

  • Société de gestion
  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Résidence Selaron — la vie côtière moderne à Long Beach 🌊

La Résidence Selaron est une résidence élégante située dans le quartier populaire de Long Beach à Famagusta, l'une des destinations côtières les plus attrayantes de Chypre-Nord.

Le projet allie architecture moderne, style de vie de la station balnéaire et un emplacement privilégié, ce qui le rend parfait à la fois pour la vie et l'investissement.

📍 500 mètres de la plage de sable
🌳 A 50 mètres de la forêt de Long Beach
🚗 accès facile aux routes principales et aux infrastructures urbaines

Le complexe comprend 48 résidences joliment conçues, dont:

• studios
• Appartements de 1 chambre et 2 chambres
• résidences exclusives de style loft avec terrasses privées

Chaque appartement est conçu pour maximiser l'espace, le confort et une vue imprenable sur la mer Méditerranée.

---

✨ Résidences exclusives de style loft

L'un des points forts du projet est ses appartements loft triplex.

À l'intérieur de chaque loft, un escalier saisissant mène directement à une terrasse privée sur le toit, créant un espace parfait pour la détente et le divertissement.

🌅 vue imprenable sur la mer
🌿 oasis privée sur le toit
🍽 idéal pour les repas en plein air ou barbecue
☀ endroit idéal pour profiter des couchers de soleil méditerranéens

Ces résidences allient magnifiquement confort intérieur et vie extérieure.

---

🏝 Équipements

Selaron Residence offre une gamme complète d'installations conçues pour un style de vie confortable:

🛡 communauté fermée avec sécurité 24/7
🏊 piscine extérieure
🏊 piscine intérieure
Centre spa
🏋️ Salle de sport
🍽 cafés et restaurants
👶 aire de jeux pour enfants
🎠 Club pour enfants
🏊 Piscines pour enfants
🚗 parking
🔧 Services d'entretien sur place
🏖 navette de plage
🌿 chemins de randonnée

---

🏡 Types de biens

Studios au rez-de-chaussée
Superficie brute totale: 57 m2
Superficie couverte: 36 m2
Espace libre: 18 m2

Rez-de-chaussée 1-Chambres Appartements
Superficie brute totale: 99 m2
Surface couverte: 58 m2
Espace libre: 35 m2

Rez-de-chaussée 2 chambres Appartements
Superficie brute totale: 110 m2
Superficie couverte: 73 m2
Espace ouvert: 25 m2

Appartements 1 chambre Loft
Superficie brute totale: 101 m2
Surface couverte: 68 m2
Terrasse sur le toit: 30 m2

Appartements 2 chambres Loft
Superficie brute totale : 163 m2
Surface couverte: 106 m2
Balcon: 8 m2
Terrasse sur le toit: 42 m2

Appartements 2 chambres Premium Loft
Superficie brute totale : 197 m2
Surface couverte: 132 m2
Terrasse sur le toit: 65 m2

Appartements 3 chambres Loft
Superficie brute totale: 225 m2
Surface couverte: 125 m2
Balcon: 20 m2
Terrasse sur le toit: 66 m2

---

La Résidence Selaron offre une combinaison parfaite de design moderne, de style de vie méditerranéen et d'une situation côtière privilégiée, créant une expérience de vie exceptionnelle au bord de la mer ☀️🌊

Localisation sur la carte

Agios Sergios, Chypre du Nord

T.V.A.
