Complexe résidentiel Selaron Residence

Résidence Selaron — la vie côtière moderne à Long Beach 🌊

La Résidence Selaron est une résidence élégante située dans le quartier populaire de Long Beach à Famagusta, l'une des destinations côtières les plus attrayantes de Chypre-Nord.

Le projet allie architecture moderne, style de vie de la station balnéaire et un emplacement privilégié, ce qui le rend parfait à la fois pour la vie et l'investissement.

📍 500 mètres de la plage de sable

🌳 A 50 mètres de la forêt de Long Beach

🚗 accès facile aux routes principales et aux infrastructures urbaines

Le complexe comprend 48 résidences joliment conçues, dont:

• studios

• Appartements de 1 chambre et 2 chambres

• résidences exclusives de style loft avec terrasses privées

Chaque appartement est conçu pour maximiser l'espace, le confort et une vue imprenable sur la mer Méditerranée.

---

✨ Résidences exclusives de style loft

L'un des points forts du projet est ses appartements loft triplex.

À l'intérieur de chaque loft, un escalier saisissant mène directement à une terrasse privée sur le toit, créant un espace parfait pour la détente et le divertissement.

🌅 vue imprenable sur la mer

🌿 oasis privée sur le toit

🍽 idéal pour les repas en plein air ou barbecue

☀ endroit idéal pour profiter des couchers de soleil méditerranéens

Ces résidences allient magnifiquement confort intérieur et vie extérieure.

---

🏝 Équipements

Selaron Residence offre une gamme complète d'installations conçues pour un style de vie confortable:

🛡 communauté fermée avec sécurité 24/7

🏊 piscine extérieure

🏊 piscine intérieure

Centre spa

🏋️ Salle de sport

🍽 cafés et restaurants

👶 aire de jeux pour enfants

🎠 Club pour enfants

🏊 Piscines pour enfants

🚗 parking

🔧 Services d'entretien sur place

🏖 navette de plage

🌿 chemins de randonnée

---

🏡 Types de biens

Studios au rez-de-chaussée

Superficie brute totale: 57 m2

Superficie couverte: 36 m2

Espace libre: 18 m2

Rez-de-chaussée 1-Chambres Appartements

Superficie brute totale: 99 m2

Surface couverte: 58 m2

Espace libre: 35 m2

Rez-de-chaussée 2 chambres Appartements

Superficie brute totale: 110 m2

Superficie couverte: 73 m2

Espace ouvert: 25 m2

Appartements 1 chambre Loft

Superficie brute totale: 101 m2

Surface couverte: 68 m2

Terrasse sur le toit: 30 m2

Appartements 2 chambres Loft

Superficie brute totale : 163 m2

Surface couverte: 106 m2

Balcon: 8 m2

Terrasse sur le toit: 42 m2

Appartements 2 chambres Premium Loft

Superficie brute totale : 197 m2

Surface couverte: 132 m2

Terrasse sur le toit: 65 m2

Appartements 3 chambres Loft

Superficie brute totale: 225 m2

Surface couverte: 125 m2

Balcon: 20 m2

Terrasse sur le toit: 66 m2

---

La Résidence Selaron offre une combinaison parfaite de design moderne, de style de vie méditerranéen et d'une situation côtière privilégiée, créant une expérience de vie exceptionnelle au bord de la mer ☀️🌊