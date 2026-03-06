Complexe résidentiel Sandscape Coastal Residences

Résidences côtières Sandscape

Vraie vie en front de mer 🌊

Sandscape Coastal Résidences est un développement exclusif en bord de mer situé à Esentepe, l'une des régions côtières à croissance la plus rapide de Chypre-Nord.

Ce projet offre un accès direct à la plage, une vue ininterrompue sur la Méditerranée et une position côtière en première ligne.

Il représente une nouvelle génération de vie méditerranéenne conçue à la fois pour les acheteurs de style de vie et les investisseurs à long terme.

---

📍 Lieu

🏖 En front de mer

🏝 À distance de marche de Esentepe Public Beach & Raica Beach Club

⛳ 5 minutes pour Korineum Golf & Country Club

⚓ 5 minutes pour Yeni Koy Marina

🏙 30 minutes du centre-ville de Kyrenia

🛒 1 minute pour le supermarché

Le développement est construit sur des terres surélevées, assurant une vue panoramique sur la mer et les montagnes.

---

🌿 Concept du projet

Sandscape combine:

• accès direct à la plage

• architecture méditerranéenne contemporaine

• Mise en page à faible densité

• forte demande de location

• préservation des capitaux à long terme

Le projet équilibre le mode de vie, la capacité de marche et la logique d'investissement.

---

🏡 Structure du projet

Total des unités:

• 7 villas

• 20 appartements

Un nombre limité de résidences garantit l'intimité et l'exclusivité.

Date d'achèvement : décembre 2027

---

Types de biens

Villas de première rangée

Situé le plus proche de la mer.

Villas mono-Storey

Surface intérieure: 93 m2

Surface extérieure: 118 m2

Surface habitable totale : 211 m2

2–3 chambres

3 salles de bains

piscine privée & jardin

terrasse sur le toit avec pergola et kitchenette

Système de maison intelligente

option foyer

---

Villas à deux étages

Surface intérieure: à partir de 130 m2

Surface extérieure: 118 m2

Surface habitable totale : 248 m2

3 chambres

5 salles de bains

piscine privée & jardin

terrasse sur le toit avec pergola et kitchenette

Système de maison intelligente

option foyer

---

Appartements de deuxième rangée

Tous les appartements offrent une vue sur la mer.

Appartements de jardin

Intérieur: 80 m2

Extérieur: 33 m2

Total : 113 m2

2 chambres

2 salles de bains

piscine privée & jardin

---

Penthouses

Intérieur: 80 m2

Terrasse sur le toit: 58 m2

Total : 138 m2

2 chambres

2 salles de bains

pergola terrasse avec kitchenette

jacuzzi ou barbecue en option

---

Appartements de troisième rangée

Toutes les unités offrent une vue sur la mer et la montagne.

Appartements de jardin

Intérieur: 65 m2

Extérieur: 15 m2

Total : 80 m2

2 chambres

2 salles de bains

jardin privé terrasse

accès à la piscine communautaire

---

Penthouses

Intérieur: 65 m2

Terrasse sur le toit: 62 m2

Total : 127 m2

2 chambres

2 salles de bains

vue panoramique

terrasse sur le toit avec pergola et kitchenette

---

🌴 Services collectifs

🏊 piscine commune avec vue mer

🍸 Coucher de soleil et salon

🏋️ espace fitness extérieur

🌿 chemins aménagés

🏖 accès direct à la plage

---

🏠 Conception intérieure

minimalisme méditerranéen avec:

• sols en pierre légère

• textures naturelles

• accents en bois

• salles de bains spacieuses

• cuisines ouvertes modernes

---

💼 Faits saillants de l'investissement

✔ emplacement en front de mer

✔ fourniture limitée d'actifs comparables

✔ forte demande de location

✔ développement rapide Région d'Esentepe

✔ fort potentiel d'appréciation du capital

---

💳 Plan de paiement

Réservation de £5,000

35 % au moment de la signature du contrat

65% jusqu'au transfert des clés

---

Sandscape Coastal Résidences offre une occasion rare de posséder une vraie propriété en bord de mer en Méditerranée, combinant style de vie, architecture et valeur d'investissement. 🌊✨