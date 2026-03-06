  1. Realting.com
Complexe résidentiel Sandscape Coastal Residences

Agios Amvrosios, Chypre du Nord
Emplacement

  • Pays
    Chypre du Nord
  • Région
    Kyrenia
  • Ville
    Catalkoy Esentepe Belediyesi
  • Village
    Agios Amvrosios

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    2

À propos du complexe

Résidences côtières Sandscape

Vraie vie en front de mer 🌊

Sandscape Coastal Résidences est un développement exclusif en bord de mer situé à Esentepe, l'une des régions côtières à croissance la plus rapide de Chypre-Nord.

Ce projet offre un accès direct à la plage, une vue ininterrompue sur la Méditerranée et une position côtière en première ligne.

Il représente une nouvelle génération de vie méditerranéenne conçue à la fois pour les acheteurs de style de vie et les investisseurs à long terme.

---

📍 Lieu

🏖 En front de mer
🏝 À distance de marche de Esentepe Public Beach & Raica Beach Club
⛳ 5 minutes pour Korineum Golf & Country Club
⚓ 5 minutes pour Yeni Koy Marina
🏙 30 minutes du centre-ville de Kyrenia
🛒 1 minute pour le supermarché

Le développement est construit sur des terres surélevées, assurant une vue panoramique sur la mer et les montagnes.

---

🌿 Concept du projet

Sandscape combine:

• accès direct à la plage
• architecture méditerranéenne contemporaine
• Mise en page à faible densité
• forte demande de location
• préservation des capitaux à long terme

Le projet équilibre le mode de vie, la capacité de marche et la logique d'investissement.

---

🏡 Structure du projet

Total des unités:

• 7 villas
• 20 appartements

Un nombre limité de résidences garantit l'intimité et l'exclusivité.

Date d'achèvement : décembre 2027

---

Types de biens

Villas de première rangée

Situé le plus proche de la mer.

Villas mono-Storey

Surface intérieure: 93 m2
Surface extérieure: 118 m2
Surface habitable totale : 211 m2

2–3 chambres
3 salles de bains
piscine privée & jardin
terrasse sur le toit avec pergola et kitchenette
Système de maison intelligente
option foyer

---

Villas à deux étages

Surface intérieure: à partir de 130 m2
Surface extérieure: 118 m2
Surface habitable totale : 248 m2

3 chambres
5 salles de bains
piscine privée & jardin
terrasse sur le toit avec pergola et kitchenette
Système de maison intelligente
option foyer

---

Appartements de deuxième rangée

Tous les appartements offrent une vue sur la mer.

Appartements de jardin

Intérieur: 80 m2
Extérieur: 33 m2
Total : 113 m2

2 chambres
2 salles de bains
piscine privée & jardin

---

Penthouses

Intérieur: 80 m2
Terrasse sur le toit: 58 m2
Total : 138 m2

2 chambres
2 salles de bains
pergola terrasse avec kitchenette
jacuzzi ou barbecue en option

---

Appartements de troisième rangée

Toutes les unités offrent une vue sur la mer et la montagne.

Appartements de jardin

Intérieur: 65 m2
Extérieur: 15 m2
Total : 80 m2

2 chambres
2 salles de bains
jardin privé terrasse
accès à la piscine communautaire

---

Penthouses

Intérieur: 65 m2
Terrasse sur le toit: 62 m2
Total : 127 m2

2 chambres
2 salles de bains
vue panoramique
terrasse sur le toit avec pergola et kitchenette

---

🌴 Services collectifs

🏊 piscine commune avec vue mer
🍸 Coucher de soleil et salon
🏋️ espace fitness extérieur
🌿 chemins aménagés
🏖 accès direct à la plage

---

🏠 Conception intérieure

minimalisme méditerranéen avec:

• sols en pierre légère
• textures naturelles
• accents en bois
• salles de bains spacieuses
• cuisines ouvertes modernes

---

💼 Faits saillants de l'investissement

✔ emplacement en front de mer
✔ fourniture limitée d'actifs comparables
✔ forte demande de location
✔ développement rapide Région d'Esentepe
✔ fort potentiel d'appréciation du capital

---

💳 Plan de paiement

Réservation de £5,000
35 % au moment de la signature du contrat
65% jusqu'au transfert des clés

---

Sandscape Coastal Résidences offre une occasion rare de posséder une vraie propriété en bord de mer en Méditerranée, combinant style de vie, architecture et valeur d'investissement. 🌊✨

Localisation sur la carte

Agios Amvrosios, Chypre du Nord

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
