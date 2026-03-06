Complexe résidentiel Sandscape Coastal Residences

Résidences côtières Sandscape
Vraie vie en front de mer 🌊
Sandscape Coastal Résidences est un développement exclusif en bord de mer situé à Esentepe, l'une des régions côtières à croissance la plus rapide de Chypre-Nord.
Ce projet offre un accès direct à la plage, une vue ininterrompue sur la Méditerranée et une position côtière en première ligne.
Il représente une nouvelle génération de vie méditerranéenne conçue à la fois pour les acheteurs de style de vie et les investisseurs à long terme.
---
📍 Lieu
🏖 En front de mer
🏝 À distance de marche de Esentepe Public Beach & Raica Beach Club
⛳ 5 minutes pour Korineum Golf & Country Club
⚓ 5 minutes pour Yeni Koy Marina
🏙 30 minutes du centre-ville de Kyrenia
🛒 1 minute pour le supermarché
Le développement est construit sur des terres surélevées, assurant une vue panoramique sur la mer et les montagnes.
---
🌿 Concept du projet
Sandscape combine:
• accès direct à la plage
• architecture méditerranéenne contemporaine
• Mise en page à faible densité
• forte demande de location
• préservation des capitaux à long terme
Le projet équilibre le mode de vie, la capacité de marche et la logique d'investissement.
---
🏡 Structure du projet
Total des unités:
• 7 villas
• 20 appartements
Un nombre limité de résidences garantit l'intimité et l'exclusivité.
Date d'achèvement : décembre 2027
---
Types de biens
Villas de première rangée
Situé le plus proche de la mer.
Villas mono-Storey
Surface intérieure: 93 m2
Surface extérieure: 118 m2
Surface habitable totale : 211 m2
2–3 chambres
3 salles de bains
piscine privée & jardin
terrasse sur le toit avec pergola et kitchenette
Système de maison intelligente
option foyer
---
Villas à deux étages
Surface intérieure: à partir de 130 m2
Surface extérieure: 118 m2
Surface habitable totale : 248 m2
3 chambres
5 salles de bains
piscine privée & jardin
terrasse sur le toit avec pergola et kitchenette
Système de maison intelligente
option foyer
---
Appartements de deuxième rangée
Tous les appartements offrent une vue sur la mer.
Appartements de jardin
Intérieur: 80 m2
Extérieur: 33 m2
Total : 113 m2
2 chambres
2 salles de bains
piscine privée & jardin
---
Penthouses
Intérieur: 80 m2
Terrasse sur le toit: 58 m2
Total : 138 m2
2 chambres
2 salles de bains
pergola terrasse avec kitchenette
jacuzzi ou barbecue en option
---
Appartements de troisième rangée
Toutes les unités offrent une vue sur la mer et la montagne.
Appartements de jardin
Intérieur: 65 m2
Extérieur: 15 m2
Total : 80 m2
2 chambres
2 salles de bains
jardin privé terrasse
accès à la piscine communautaire
---
Penthouses
Intérieur: 65 m2
Terrasse sur le toit: 62 m2
Total : 127 m2
2 chambres
2 salles de bains
vue panoramique
terrasse sur le toit avec pergola et kitchenette
---
🌴 Services collectifs
🏊 piscine commune avec vue mer
🍸 Coucher de soleil et salon
🏋️ espace fitness extérieur
🌿 chemins aménagés
🏖 accès direct à la plage
---
🏠 Conception intérieure
minimalisme méditerranéen avec:
• sols en pierre légère
• textures naturelles
• accents en bois
• salles de bains spacieuses
• cuisines ouvertes modernes
---
💼 Faits saillants de l'investissement
✔ emplacement en front de mer
✔ fourniture limitée d'actifs comparables
✔ forte demande de location
✔ développement rapide Région d'Esentepe
✔ fort potentiel d'appréciation du capital
---
💳 Plan de paiement
Réservation de £5,000
35 % au moment de la signature du contrat
65% jusqu'au transfert des clés
---
Sandscape Coastal Résidences offre une occasion rare de posséder une vraie propriété en bord de mer en Méditerranée, combinant style de vie, architecture et valeur d'investissement. 🌊✨