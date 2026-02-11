Complexe résidentiel Spectra

Où le mode de vie familial rencontre le design futuriste et la nature
Bienvenue à Spectra, un grand développement de luxe situé à Lapta, à l'ouest de Kyrenia.
Ici, des montagnes vertes vibrantes fusionnent avec la Méditerranée bleue profonde, tandis que les lignes architecturales contemporaines créent une atmosphère futuriste 🌿✨
Le projet est idéalement situé près de l'autoroute principale, à seulement 22 minutes du centre-ville de Kyrenia.
Les attractions à proximité incluent:
Bar de plage Suna-S
Baie de Sardunya
Club de plage Camelot
Promenade côtière de Lapta
Région des hôtels Merit
🌍 Concept du projet
Inspiré par les merveilles de l'univers, Spectra présente huit zones à thème planétaire, chacune ayant sa propre identité.
À l'entrée du projet, l'impressionnant Nova Center (3 250 m2) offre des espaces de loisirs et sociaux spacieux pour les résidents et leurs familles.
Faits saillants du projet:
162 appartements & villas de luxe
Superficie totale : 46 500 m2
Surface totale de construction : 27 862 m2
8 500 m2 espaces verts communautaires
Les résidents bénéficient d'une vue panoramique imprenable sur la mer et la montagne, ainsi que d'un lever de soleil et d'un coucher de soleil inoubliables 🌅
🏡 Types d'appartement
Studio 1+0 (Rez-de-chaussée / Penthouse)
1+1 (Rez-de-chaussée/Penthouse)
2+1 (Rez-de-chaussée/Penthouse)
2+1 avec piscine linéaire
3+1 avec piscine linéaire
🏘 Types de villas
Villa 4+1
5+2 Villa
6+2 Villa
Spectra offre diverses options de logement, des studios élégants aux villas ultra-luxes conçues pour un maximum d'intimité et de confort.
🏊 Services sociaux
875 m2 Pool de dépassement
Piscine extérieure de 250 m2
Mini Parc Aqua
Barre de piscine
Piscine chauffée intérieure
Restaurant / Café
Mini marché
Gymnase
Sauna
Zone de jeu intérieure
Enfants en plein air Terrain de jeu
Salon de beauté et de coiffure
Accueil et gestion Bureau
Ascenseurs
Un projet conçu pour le plaisir familial et la vie raffinée 👨👩👧👦
✨ Caractéristiques techniques
Système de générateur central automatique
Sécurité et système de barrières
Vidéosurveillance
Réservoirs souterrains en béton armé
Plans de travail de cuisine en pierre italienne
Système interphone IP
Système de climatisation Hisense VRF
BBQ dans toutes les villas et penthouses (sauf studio penthouses)
Jacuzzi en option dans les penthouses
🏡 Faits saillants de la villa
Piscine à débordement
Jacuzzi
Cheminée 🔥
Terrasse et bar sur le toit
Douche extérieure
Lavabos en pierre italienne
Sauna & ascenseur (5+2 & 6+2 villas)
Buanderie
Chambre Cave (6+2 villas)
🌊 Concept de piscine de débordement
Le chef-d'œuvre architectural de Spectra — une piscine de 875 m2, positionnée sur l'altitude naturelle pour capter des vues ininterrompues sur le coucher du soleil.
Ici, l'eau se mélange à l'horizon, créant un sanctuaire où le luxe et la nature existent en parfaite harmonie.
Spectra est plus qu'une résidence — c'est un investissement de style de vie dans l'avenir de Chypre-Nord ✨