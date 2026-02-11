Complexe résidentiel Spectra

Où le mode de vie familial rencontre le design futuriste et la nature

Bienvenue à Spectra, un grand développement de luxe situé à Lapta, à l'ouest de Kyrenia.

Ici, des montagnes vertes vibrantes fusionnent avec la Méditerranée bleue profonde, tandis que les lignes architecturales contemporaines créent une atmosphère futuriste 🌿✨

Le projet est idéalement situé près de l'autoroute principale, à seulement 22 minutes du centre-ville de Kyrenia.

Les attractions à proximité incluent:

Bar de plage Suna-S

Baie de Sardunya

Club de plage Camelot

Promenade côtière de Lapta

Région des hôtels Merit

🌍 Concept du projet

Inspiré par les merveilles de l'univers, Spectra présente huit zones à thème planétaire, chacune ayant sa propre identité.

À l'entrée du projet, l'impressionnant Nova Center (3 250 m2) offre des espaces de loisirs et sociaux spacieux pour les résidents et leurs familles.

Faits saillants du projet:

162 appartements & villas de luxe

Superficie totale : 46 500 m2

Surface totale de construction : 27 862 m2

8 500 m2 espaces verts communautaires

Les résidents bénéficient d'une vue panoramique imprenable sur la mer et la montagne, ainsi que d'un lever de soleil et d'un coucher de soleil inoubliables 🌅

🏡 Types d'appartement

Studio 1+0 (Rez-de-chaussée / Penthouse)

1+1 (Rez-de-chaussée/Penthouse)

2+1 (Rez-de-chaussée/Penthouse)

2+1 avec piscine linéaire

3+1 avec piscine linéaire

🏘 Types de villas

Villa 4+1

5+2 Villa

6+2 Villa

Spectra offre diverses options de logement, des studios élégants aux villas ultra-luxes conçues pour un maximum d'intimité et de confort.

🏊 Services sociaux

875 m2 Pool de dépassement

Piscine extérieure de 250 m2

Mini Parc Aqua

Barre de piscine

Piscine chauffée intérieure

Restaurant / Café

Mini marché

Gymnase

Sauna

Zone de jeu intérieure

Enfants en plein air Terrain de jeu

Salon de beauté et de coiffure

Accueil et gestion Bureau

Ascenseurs

Un projet conçu pour le plaisir familial et la vie raffinée 👨‍👩‍👧‍👦

✨ Caractéristiques techniques

Système de générateur central automatique

Sécurité et système de barrières

Vidéosurveillance

Réservoirs souterrains en béton armé

Plans de travail de cuisine en pierre italienne

Système interphone IP

Système de climatisation Hisense VRF

BBQ dans toutes les villas et penthouses (sauf studio penthouses)

Jacuzzi en option dans les penthouses

🏡 Faits saillants de la villa

Piscine à débordement

Jacuzzi

Cheminée 🔥

Terrasse et bar sur le toit

Douche extérieure

Lavabos en pierre italienne

Sauna & ascenseur (5+2 & 6+2 villas)

Buanderie

Chambre Cave (6+2 villas)

🌊 Concept de piscine de débordement

Le chef-d'œuvre architectural de Spectra — une piscine de 875 m2, positionnée sur l'altitude naturelle pour capter des vues ininterrompues sur le coucher du soleil.

Ici, l'eau se mélange à l'horizon, créant un sanctuaire où le luxe et la nature existent en parfaite harmonie.

Spectra est plus qu'une résidence — c'est un investissement de style de vie dans l'avenir de Chypre-Nord ✨