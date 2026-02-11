  1. Realting.com
Complexe résidentiel Spectra

Lapithos, Chypre du Nord
$242,832
51
ID: 33323
Dernière actualisation: 11/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Chypre du Nord
  • Région
    Kyrenia
  • Ville
    Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
  • Ville
    Lapithos

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2027
  • Options de finition
    Options de finition
    Аvec finition
  • Nombre d'étages
    Nombre d'étages
    2

Éléments extérieurs

Caractéristiques du parking:

  • Parking

Caractéristiques extérieures:

  • Piscine
  • Gym

En plus

  • Dépistage en ligne
  • Octroi d'un permis de séjour
  • Transaction à distance

À propos du complexe

Où le mode de vie familial rencontre le design futuriste et la nature

Bienvenue à Spectra, un grand développement de luxe situé à Lapta, à l'ouest de Kyrenia.

Ici, des montagnes vertes vibrantes fusionnent avec la Méditerranée bleue profonde, tandis que les lignes architecturales contemporaines créent une atmosphère futuriste 🌿✨

Le projet est idéalement situé près de l'autoroute principale, à seulement 22 minutes du centre-ville de Kyrenia.

Les attractions à proximité incluent:

  • Bar de plage Suna-S

  • Baie de Sardunya

  • Club de plage Camelot

  • Promenade côtière de Lapta

  • Région des hôtels Merit

🌍 Concept du projet

Inspiré par les merveilles de l'univers, Spectra présente huit zones à thème planétaire, chacune ayant sa propre identité.

À l'entrée du projet, l'impressionnant Nova Center (3 250 m2) offre des espaces de loisirs et sociaux spacieux pour les résidents et leurs familles.

Faits saillants du projet:

  • 162 appartements & villas de luxe

  • Superficie totale : 46 500 m2

  • Surface totale de construction : 27 862 m2

  • 8 500 m2 espaces verts communautaires

Les résidents bénéficient d'une vue panoramique imprenable sur la mer et la montagne, ainsi que d'un lever de soleil et d'un coucher de soleil inoubliables 🌅

🏡 Types d'appartement

  • Studio 1+0 (Rez-de-chaussée / Penthouse)

  • 1+1 (Rez-de-chaussée/Penthouse)

  • 2+1 (Rez-de-chaussée/Penthouse)

  • 2+1 avec piscine linéaire

  • 3+1 avec piscine linéaire

🏘 Types de villas

  • Villa 4+1

  • 5+2 Villa

  • 6+2 Villa

Spectra offre diverses options de logement, des studios élégants aux villas ultra-luxes conçues pour un maximum d'intimité et de confort.

🏊 Services sociaux

  • 875 m2 Pool de dépassement

  • Piscine extérieure de 250 m2

  • Mini Parc Aqua

  • Barre de piscine

  • Piscine chauffée intérieure

  • Restaurant / Café

  • Mini marché

  • Gymnase

  • Sauna

  • Zone de jeu intérieure

  • Enfants en plein air Terrain de jeu

  • Salon de beauté et de coiffure

  • Accueil et gestion Bureau

  • Ascenseurs

Un projet conçu pour le plaisir familial et la vie raffinée 👨‍👩‍👧‍👦

✨ Caractéristiques techniques

  • Système de générateur central automatique

  • Sécurité et système de barrières

  • Vidéosurveillance

  • Réservoirs souterrains en béton armé

  • Plans de travail de cuisine en pierre italienne

  • Système interphone IP

  • Système de climatisation Hisense VRF

  • BBQ dans toutes les villas et penthouses (sauf studio penthouses)

  • Jacuzzi en option dans les penthouses

🏡 Faits saillants de la villa

  • Piscine à débordement

  • Jacuzzi

  • Cheminée 🔥

  • Terrasse et bar sur le toit

  • Douche extérieure

  • Lavabos en pierre italienne

  • Sauna & ascenseur (5+2 & 6+2 villas)

  • Buanderie

  • Chambre Cave (6+2 villas)

🌊 Concept de piscine de débordement

Le chef-d'œuvre architectural de Spectra — une piscine de 875 m2, positionnée sur l'altitude naturelle pour capter des vues ininterrompues sur le coucher du soleil.

Ici, l'eau se mélange à l'horizon, créant un sanctuaire où le luxe et la nature existent en parfaite harmonie.

Spectra est plus qu'une résidence — c'est un investissement de style de vie dans l'avenir de Chypre-Nord ✨

Lapithos, Chypre du Nord

