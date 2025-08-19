Appartement dans un nouvel immeuble NCP-171 West One 13 is a fully furnished 2-bedroom apartment for sale in Kyrenia (Girne)

À propos du projet

West One 13 est un appartement entièrement meublé de 2 chambres à vendre à Kyrenia (Girne), au nord de Chypre. Situé à seulement 290 mètres de la plage, ce bien prêt à emménager dispose d’un titre de propriété turc, ce qui en fait une opportunité idéale pour les acheteurs étrangers à la recherche d’un appartement en bord de mer à Chypre Nord, directement auprès du promoteur.

Points clés

290 m de la plage

Emplacement central à Kyrenia avec infrastructure complète

Titre de propriété turc, adapté aux acheteurs étrangers

Entièrement meublé et prêt à emménager

Types d’appartements disponibles

West One 13 propose :

Appartement de 2 chambres, entièrement meublé et prêt à emménager

Atouts de l’emplacement

Situé au cœur de Kyrenia (Girne), l’un des pôles immobiliers les plus recherchés de Chypre Nord :

Commerces, restaurants et services accessibles à pied

Accès facile à une infrastructure moderne

Emplacement privilégié en plein centre de Kyrenia

Équipements

Caractéristiques qui rendent cette propriété attractive pour les acheteurs et investisseurs :

Construction et finitions de haute qualité

Titre de propriété turc avec transfert immédiat

Stationnement disponible à proximité

Options de paiement

L’achat de West One 13 peut être sécurisé avec un acompte de 5 000 £. Le solde restant est à régler en un seul paiement comptant lors de la signature de l’accord, garantissant une transaction simple et transparente directement auprès du promoteur.

Pourquoi investir dans West One 13, Kyrenia

West One 13 représente une opportunité rare d’acquérir un appartement de 2 chambres prêt à emménager au cœur de Girne, Chypre Nord. Avec la plage à seulement 290 mètres, un titre de propriété turc et une option de paiement comptant, ce bien combine sécurité, commodité et fort potentiel locatif.

