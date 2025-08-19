Appartement dans un nouvel immeuble NCP-171 West One 13 is a fully furnished 2-bedroom apartment for sale in Kyrenia (Girne)

À propos du projet
West One 13 est un appartement entièrement meublé de 2 chambres à vendre à Kyrenia (Girne), au nord de Chypre. Situé à seulement 290 mètres de la plage, ce bien prêt à emménager dispose d’un titre de propriété turc, ce qui en fait une opportunité idéale pour les acheteurs étrangers à la recherche d’un appartement en bord de mer à Chypre Nord, directement auprès du promoteur.
Points clés
290 m de la plage
Emplacement central à Kyrenia avec infrastructure complète
Titre de propriété turc, adapté aux acheteurs étrangers
Entièrement meublé et prêt à emménager
Types d’appartements disponibles
West One 13 propose :
Appartement de 2 chambres, entièrement meublé et prêt à emménager
Atouts de l’emplacement
Situé au cœur de Kyrenia (Girne), l’un des pôles immobiliers les plus recherchés de Chypre Nord :
290 m de la plage
Commerces, restaurants et services accessibles à pied
Accès facile à une infrastructure moderne
Emplacement privilégié en plein centre de Kyrenia
Équipements
Caractéristiques qui rendent cette propriété attractive pour les acheteurs et investisseurs :
Emplacement central proche de la plage
Construction et finitions de haute qualité
Titre de propriété turc avec transfert immédiat
Stationnement disponible à proximité
Options de paiement
L’achat de West One 13 peut être sécurisé avec un acompte de 5 000 £. Le solde restant est à régler en un seul paiement comptant lors de la signature de l’accord, garantissant une transaction simple et transparente directement auprès du promoteur.
Pourquoi investir dans West One 13, Kyrenia
West One 13 représente une opportunité rare d’acquérir un appartement de 2 chambres prêt à emménager au cœur de Girne, Chypre Nord. Avec la plage à seulement 290 mètres, un titre de propriété turc et une option de paiement comptant, ce bien combine sécurité, commodité et fort potentiel locatif.
À propos de nous
DevoDirect – votre connexion directe avec des promoteurs certifiés à travers Chypre Nord et au-delà. Pas de commissions d’agents. Pas de complications. Seulement des projets vérifiés et un achat transparent — directement auprès du promoteur.