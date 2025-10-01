Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre du Nord
  3. Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
  4. Résidentiel
  5. Maison de ville
  6. Terrasse

Maisons de ville avec terrasse à vendre en Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi, Chypre du Nord

1 propriété total trouvé
Maison de ville 2 chambres dans Vasilia, Chypre du Nord
Maison de ville 2 chambres
Vasilia, Chypre du Nord
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Surface 150 m²
Nombre d'étages 2
Nouveau projet unique et prêt à emménager Idéalement situé à seulement 300 mètres de la mer…
$214,888
Agence
North Symbol
Langues
English, Русский, Türkçe
