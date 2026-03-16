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Demeures avec jardin à vendre en Kyrenia, Chypre du Nord

1 propriété total trouvé
Manoir 3 chambres dans Girne Belediyesi, Chypre du Nord
Manoir 3 chambres
Girne Belediyesi, Chypre du Nord
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 240 m²
$541,185
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Caractéristiques des propriétés en Kyrenia, Chypre du Nord

avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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