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Demeures à vendre en Kyrenia, Chypre du Nord

2 propriétés total trouvé
Manoir 3 chambres dans Girne Belediyesi, Chypre du Nord
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Manoir 3 chambres
Girne Belediyesi, Chypre du Nord
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 485 m²
Nombre d'étages 1
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$2,84M
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Agence
ISB Global Immobilien
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Manoir 3 chambres dans Girne Belediyesi, Chypre du Nord
Manoir 3 chambres
Girne Belediyesi, Chypre du Nord
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 240 m²
$541,185
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Caractéristiques des propriétés en Kyrenia, Chypre du Nord

avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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