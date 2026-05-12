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Bungalows Piscine à vendre en Kyrenia, Chypre du Nord

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Bungalow 2 chambres dans Girne Belediyesi, Chypre du Nord
Bungalow 2 chambres
Girne Belediyesi, Chypre du Nord
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
LA CASALIA – 3 BUNGALOW (2+1)BIEN-ÊTRE ET RÉSIDENCE LUXURIQUEEurope – votre partenaire allem…
$620,669
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Agence
ISB Global Immobilien
Langues
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Caractéristiques des propriétés en Kyrenia, Chypre du Nord

avec Jardin
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Vue du lac
Bon marché
Luxe
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