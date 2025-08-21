Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Chypre du Nord
  3. İskele District
  4. Résidentiel
  5. Studio
  6. Propriété près du lac

Bord du lac Studios à vendre en Iskele District, Chypre du Nord

Iskele Belediyesi
185
Trikomo
166
Bogazi
6
Bogazi
4
2 propriétés total trouvé
Studio 1 chambre dans Trikomo, Chypre du Nord
Studio 1 chambre
Trikomo, Chypre du Nord
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 44 m²
À propos du projet : Ce complexe en bord de mer offre une vue panoramique à 180° sur la Méd…
$160,344
Laisser une demande
Studio 1 chambre dans Trikomo, Chypre du Nord
Studio 1 chambre
Trikomo, Chypre du Nord
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 45 m²
À propos du Projet : Ocean Life Residence est un projet en bord de mer de la Noyanlar Group…
$104,572
Laisser une demande
