  1. Realting.com
  2. Chypre du Nord
  3. İskele District
  4. Résidentiel
  5. Attique
  6. Propriété près du lac

Bord du lac Penthouses à vendre en Iskele District, Chypre du Nord

Penthouse 4 chambres dans Trikomo, Chypre du Nord
Penthouse 4 chambres
Trikomo, Chypre du Nord
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
À propos du projet : Ce complexe en bord de mer offre une vue panoramique à 180° sur la Méd…
$1,63M
Penthouse 2 chambres dans Trikomo, Chypre du Nord
Penthouse 2 chambres
Trikomo, Chypre du Nord
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 272 m²
À propos du projet : Ce complexe en bord de mer offre une vue panoramique à 180° sur la Méd…
$695,985
Penthouse 3 chambres dans Trikomo, Chypre du Nord
Penthouse 3 chambres
Trikomo, Chypre du Nord
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 306 m²
À propos du projet : Ce complexe en bord de mer offre une vue panoramique à 180° sur la Méd…
$1,32M
Penthouse 3 chambres dans Trikomo, Chypre du Nord
Penthouse 3 chambres
Trikomo, Chypre du Nord
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 241 m²
À propos du Projet : Olea Cyprus Project est un développement résidentiel paisible de Noyan…
$168,477
Penthouse 2 chambres dans Trikomo, Chypre du Nord
Penthouse 2 chambres
Trikomo, Chypre du Nord
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 133 m²
À propos du Projet : Olea Cyprus Project est un développement résidentiel paisible de Noyan…
$139,429
