  2. Chypre du Nord
  3. İskele District
  4. Résidentiel
  5. Appartements à plusieurs niveaux
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Appartements à plusieurs niveaux à vendre en Iskele District, Chypre du Nord

Iskele Belediyesi
7
Trikomo
4
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre dans Bogazi, Chypre du Nord
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre
Bogazi, Chypre du Nord
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 75 m²
Sol 2/3
The 9 villas called Dimora with 4 bedrooms & swimming pool are the crown jewel of the Medite…
$267,569
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 53 m²
Sol 1/2
The Four Seasons Life project comes to life in the most beautiful and natural place of the M…
$128,954
Caractéristiques des propriétés en Iskele District, Chypre du Nord

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
